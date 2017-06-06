Токио, 6 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Жаркая погода, установившаяся на большей части территории Японии, стала причиной госпитализации в больницы более 1 тыс. человек с тепловыми ударами, сообщает 6 июня главное пожарное управление страны.

Грук Андрей ИА Красная Весна Токио

В течение недели с 29 мая по 4 июня было госпитализировано 1086 человек. Это в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Во многих местах на территории страны температура в тени была выше 30 градусов по Цельсию. Больше всего пострадавших от жары в Токио.

Годом ранее из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы с тепловыми ударами. В основном, это пожилые люди старше 65 лет.

Врачи призывают граждан избегать длительного нахождения на солнце, покрывать голову и употреблять как можно больше жидкости.