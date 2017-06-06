Лондон, 6 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Катара ставит под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в этой стране, пишет британская The Guardian.

Andy03 Футбол

Из-за нависшей угрозы экономической блокады и разрыва авиационного, наземного и морского сообщения чемпионат мира находится на грани срыва.

Так, источник издания из «Верховного комитета», отвечающего за строительство спортивных объектов к катарскому Чемпионату Мира, признал, что серьезность ситуации значительная.

Президент немецкой футбольной ассоциации Райнхард Гриндель заявил, что поставит вопрос перед правительством Германии и УЕФА о том, что нельзя проводить крупные турниры в странах, активно поддерживающих терроризм.

В ФИФА ситуацию комментировать не стали, подчеркнув, что организация находится в постоянном контакте с Катаром и местным комитетом по проведению ЧМ-2022. Пока Футбольная федерация Англии также никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с проверкой заявки Катара на право проведения ЧМ-2022. Были арестованы несколько чиновников ФИФА, под обвинение в подкупе представителей стран Африки с целью голосования за Катар попал глава Азиатской конфедерации футбола, катарец Мохаммед бин Хаммам.

Доказательств обвинениям найдено не было. Однако, мундиаль перенесли на зиму, поскольку летом в странах Персидского залива слишком жарко для футбольных матчей.

Ранее четыре арабские страны — Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские эмираты и Саудовская Аравия обвинили Катар в поддержке исламистов, в том числе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, страны выдвинули обвинения в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Они разорвали с Катаром дипломатические отношения, к решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.