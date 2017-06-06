Тула, 6 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Тульский кремль и прилегающая к нему территория исторического ядра города станут центром проведения торжеств к 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты в 2020 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось на оперативном совещании, которое провел с членами правительства региона губернатор Алексей Дюмин 5 июня.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Как сообщила на заседании министр культуры региона Татьяна Рыбкина, к проведению праздника в областном центре планируется завершить работы по восстановлению западной стороны торговых рядов, квартала осадных дворов, будут созданы археологические окна, проведена реставрация живописи Успенского собора, музеефикация кремлёвских башен и закончена работа по созданию экспозиций в музейно-выставочном комплексе.

Также будет проведена реставрация, приспособление и музеефикация исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской — там будут размещены филиалы федеральных музеев: «Куликово Поле», «Ясная Поляна», Тульского государственного музея оружия и «Поленово». Объединяющий их музейный квартал близ Тульского кремля станет активной культурно-туристической зоной города.

Сам праздник обещает быть масштабным. Уже известно, что туляки и гости города смогут увидеть, например, уникальное светомузыкальное шоу на реке Упе, театрализованную историческую реконструкцию, гала-концерт с участием звёзд отечественной сцены. Помимо этого, в рамках праздника состоятся исторические шествия, гуляния, ярмарки, уличные фестивали.

К юбилею в Туле издадут книгу-альбом «Тульский кремль», краеведческий сборник, посвящённый истории Большой засечной черты, Тульскую историко-культурную энциклопедию, книги с тифлокомментариями по экспозиции «Тульский кремль — щит и меч России», сборники материалов по итогам научного форума и конференции, которые пройдут в ходе подготовки к празднованию.

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Помимо Тулы, праздничные мероприятия пройдут также в исторических поселениях федерального значения Белеве, Крапивне, Одоеве, Чекалине, Богородицке и Епифани. Здесь запланировано проведение театральных и хоровых фестивалей, исторические парады и другие мероприятия.

Отдельным пунктом подготовки к юбилею станет благоустройство исторических центров муниципальных образований. Так, в Белеве, Крапивне, Одоеве, Чекалине, Дубне, Плавске и Алексине запланирована реставрация исторических зданий — в них разместятся музеи.

Татьяна Рыбкина сообщила, что в настоящее время поданы заявки в федеральную целевую программу «Культура России» на проведение реставрации таких знаковых религиозных объектов, как Белевский Спасо-Преображенский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь и Никольский собор в с. Крапивна. Планируется провести работы по археологии и музеефикации древних городищ в Одоеве и Лихвине. Целый комплекс восстановительных работ запланирован в исторической жемчужине Тульского края — Богородицке. Они связаны с завершением восстановления исторических зданий на территории, примыкающей к известному пруду на исторической реке Уперта.

«Все это позволит не только качественно и масштабно провести в Тульской области праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию создания Большой засечной черты, но и вдохнуть жизнь в наши малые исторические города, дать стимул к их новому культурному и туристическому развитию», — подчеркнула Татьяна Рыбкина.

«Предстоит большая работа на разных уровнях, поэтому нужно включаться всем, в том числе и руководителя муниципальных образований», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил главам администраций в ближайшее время разработать и утвердить планы подготовки празднования 500-летия Тульского кремля на территории своих муниципальных образований, а министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной взять реализацию данного вопроса на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, Указ «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля» президент Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года, а в апреле этого года поручил создать оргкомитет по подготовке к торжествам.