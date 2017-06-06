Оренбург, 6 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Профсоюзы Оренбургской области считают, что сегодня преждевременно вести разговор о повышении пенсионного возраста. Продолжительность жизни граждан растет — это факт, но кроме этого, необходимо брать в расчет условия труда, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

«Мы согласны с тем, что продолжительность жизни, в том числе и в трудоспособном возрасте выросла. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова верно говорит, давайте посмотрим в каких условиях трудятся сегодня люди. Давайте посмотрим: 65% — во вредных! И эти категории должны иметь льготные периоды выхода на пенсию. А государство уже четвёртый год реализовывает новую систему СОУТ (специальной оценки условий труда — ИА REGNUM ) вместо прежней аттестации! И конечным результатом этой новой системы является снижение формальной вредности и лишение права на досрочную профессиональную пенсию. И говорить о таком повышении до 65 и 63 лет преждевременно! Это много. Даже в перспективе», — сказал лидер профсоюзов Оренбуржья.

По словам Чиркова, смысл аттестации рабочих мест был в том, что она предусматривала доплаты за вредность и досрочный выход на пенсию. Сейчас (при системе СОУТ) трудящиеся загнаны в жесткие рамки.

«Безусловно, условия труда на предприятиях страны улучшаются, но далеко не повсеместно!», — подчеркнул активист в ответ на слова Голиковой о повышении продолжительности жизни населения, которое связывают и с модернизацией производства. В качестве примера лидер оренбургских профсоюзов привел пример, когда на новотроицком заводе хромовых соединений в новом, модернизированном цехе работают 40−50 человек в белых халатах, а еще 700−800 рабочих в других цехах трудятся по старинке.

Чирков также сделал акцент на том, что большинство граждан если и работают на пенсии, то это уже не прежнее рабочее место с соответствующей оплатой, а работа в качестве вспомогательного, младшего, обслуживающего персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что вопрос повышения пенсионного возраста назрел. Увеличение трудоспособного возраста граждан в краткосрочной перспективе приведет к сбалансированности пенсионного фонда.

Читайте также: Голикова назвала преимущество увеличенного пенсионного возраста

А также: Глава Счетной палаты предложила по-иному обсуждать пенсионный возраст