Краснодар, 6 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Краснодаре искали инопланетян. О целом десанте семиметровых существ с других галактик в полицию сообщил житель посёлка Водники. Странное заявление у мужчины в отделе полиции всё же приняли — так положено по закону.

Theoryandpractice.ru Летающая тарелка

По словам сотрудников УМВД, заявитель говорил абсолютно серьезно, был трезв, без признаков наркотического или алкогольного опьянения.

Проверку присутствия в Краснодаре инопланетных гостей проводил старший лейтенант полиции. Позднее был составлен рапорт на имя начальника отдела полиции Прикубанского округа, из которого следует, что десант инопланетян «на космических кораблях спустился в лесополосе краснодарского Витаминкомбината ночью 2 июня».

«7 существ в скафандрах серебристого цвета ростом около 7 метров», — так описал увиденное очевидец.

«В связи с тем, что данные действия не были согласованы с правительством и космические корабли нарушили воздушное пространство РФ, данный гражданин обратился в полицию», — говорится в рапорте.

Vk.com/typical_krd Скрин со страницы «типичный Краснодар»

Между тем, как докладывает старший лейтенант полиции, ни свидетелей, ни очевидцев произошедшего выявлено не было. Также не были обнаружены и космические корабли с пришельцами. Оказалось, что «в Багдаде всё спокойно».

Однако дело на этом не закончилось. Правоохранитель обратился к вышестоящему начальству с просьбой зарегистрировать материал проверки в книге учета сообщений о преступлениях для дальнейшего разбирательства.

«Новость» вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Большинство не поверило заявителю, посчитав его ненормальным. Другие же уверены, что пришельцам у нас просто не понравилось, и они быстро ретировались.

«Вот все осуждают бдительного гражданина, а ведь инопланетное вторжение действительно было, но инопланетянам не понравилось у нас», — считает Артур А.

Что касается рапорта, то как отметил Владислав Н, «всегда пишут рапорт, по какой бы причине не вызвали, даже если скажут меня бабайка пугает, приедут и напишут что бабайки выявлено не было, закон такой закон… (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

При этом участник группы напомнил, что «за ложный вызов предусмотрена ответственность».