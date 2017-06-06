Вашингтон, 6 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Конгрессмен США от штата Луизиана Клей Хиггинс призывает христиан убивать каждого, заподозренного в радикальных исламистских взглядах, сообщает 6 июня Anadolu.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Свободный мир… все христиане… находятся в состоянии войны с исламским ужасом», — написал Хиггинс на своей страничке в Facebook.

«Ни одно пенни американских средств не должно тратиться на государства, на территории которых находятся эти животные-нехристи», — говорится в сообщении конгрессмена.

«Охотьтесь за ними, идентифицируйте их и убивайте их. Убейте их всех. Ради благого и справедливого. Убейте их всех», — добавляет Хиггинс.

Подобное заявление конгрессмена вызвало некоторые вопросы, за ответом на которые пришлось обратиться в администрацию Хиггинса. Там пояснили, что речь шла исключительно о террористах.

Член Палаты представителей Клей Хиггинс известен своей жесткой риторикой, он является членом Республиканской партии и был избран в нижнюю палату в декабре 2016 года.