Москва, 6 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина на презентации в Москве своей книги «Личная жизнь» предложила назвать «святыми» 90-е годы XX века, сообщает Life.

Свидание с Америкой

По ее словам, от определения «лихие девяностые» необходимо уйти и признать важность этого десятилетия для становления государства.

«90-е годы надо называть не лихими, а святыми, и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру», — сказала вдова экс-президента России.

Она заявила, что знает о том, что людям жилось тяжело, однако они «пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова».

Вспомнила Наина Ельцина и о шоковой терапии Егора Гайдара, сказав, что нельзя было призывать людей потерпеть два-три года. При этом она заявила, что шоковая терапия была нужна — для того, чтобы «резко перейти на новый уровень».

Дальнейшее будущее России Ельцина считает позитивным. Она выразила надежду, что «все будет хорошо». Говоря о книге, вдова бывшего главы государства сказала, что писала ее последние пять лет, «сверяя каждый факт».