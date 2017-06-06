Холмск, Сахалинская область, 6 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Маленького тюлененка, истощенного и пораненного, нашла на побережье молодая семья из Холмска. Зверька вылечили специалисты фонда «Зеленый Сахалин» и выпустили в море, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Холмского городского округа Спасенный холмчанами тюлененок отправился домой

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Щенок тюленя был обнаружен супругами Галиной и Алексеем Еронизиными и их маленькой дочкой Дианой на берегу моря в крайне тяжелом состоянии: малыш был сильно истощен, обезвожен, голоден. У тюлененка был поврежден глаз. Прибывшие срочно специалисты фонда «Зеленый Сахалин», ко всем несчастьям тюленьего ребенка выявили еще и пневмонию.

«Две недели реабилитации пошли малышу на пользу. Он быстро пришел в себя, у него появился отличный аппетит, он терпеливо сносил лечение и даже стойко терпел уколы антибиотиков, словно понимая, что люди хотят ему только добра», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Холмского городского округа.

Когда ветеринары, лечившие малыша, убедились, что юный пациент полностью здоров, тюлененка привезли на берег бухты в районе поселка Поляково, где он и был найден ранее умирающим.

Маленькая дочка Галины и Алексея Еронизиных Диана открыла дверцу клетки-переноски, малыш живо выбрался из нее и довольно быстро пополз к воде. Вскоре волны скрыли отважного тюлененка, которого за время лечения успел полюбить весь прибрежный город. Провожать малыша пришли все, кто принимал участие в его спасении и лечении. Вскоре тюлененок вынырнул уже далеко от берега. Очевидцы утверждают, что малыш обернулся и посмотрел на провожавших его людей, словно прощаясь и благодаря за добро.

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Руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, лично лечивший тюлененка, поблагодарил всех неравнодушных земляков за спасение малыша.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин и Курилы являются самым крупным в ДФО местом обитания ластоногих. На одном только острове Тюлений в период «брачных игр» и рождения щенков собираются десятки тысяч краснокнижных животных. Экологи Сахалина бьют тревогу: беспечное и безответственное поведение людей губит сивучей и тюленей. Ластоногие запутываются в брошенных рыбаками сетях, пластик и металл наносят животным смертельные раны. Жители Сахалина, волонтеры, спасатели МЧС и экологи ежегодно убирают с побережья тысячи тонн мусора. Экологи утверждают, что до 70% мусора не российского происхождения.