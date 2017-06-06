Вильнюс, 6 июня, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Литва начала строительство забора на границе с Калининградом, чтобы защитить свою страну от российских контрабандистов, передает Die Zeit.

(сс) CWitte Граница

Об этом 6 июня сообщило МВД Литвы.

До конца 2017 года планируется возвести 45-километровый забор вдоль внешней границы ЕС.

В присутствии министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и пограничников первые сваи были размещены на границе.

«Металлический забор высотой два метра обойдется нам в €1,4 млн и поможет бороться с контрабандой и нелегальной миграцией», — отметил Мисюнас.

Он также подчеркнул, что если страны Шенгенской зоны хотят иметь защищенную внешнюю границу, то такие меры «имеют место быть».

Помимо Литвы, в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.