Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Российские политические партии опубликовали отчеты о финансовой деятельности за 2016 год. В них числятся имена людей и названия фирм, которые жертвовали деньги на деятельность партий. Как следует из отчетов, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии, самые большие доходы были у «Единой России» — 8,2 млрд руб., КПРФ — 2,19 млрд руб., «Справедливая Россия» — 2,18 млрд руб., ЛДПР — 1,3 млрд руб., передает корреспондент ИА REGNUM.

Okeanrybflot.ru «Океанрыбфлот»

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Что касается спонсоров «Единой России», то на первом месте среди них — ОАО «Томская домостроительная компания», перечислившая 45 млн руб. На втором месте — камчатская рыбная компания «Океанрыбфлот». Она перечислила партии 44,9 млн рублей за 2016 год. Однако суммы пожертвований не могут превышать 43,3 млн рублей в год, поэтому компаниям вернули разницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Пономарев — член Совета Федерации от Камчатки — признан самым богатым сенатором в России, заработав за 2016 год 2,6 млрд рублей. Кроме того, совладелец компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок является самым богатым депутатом камчатского парламента — почти 1,9 млрд рублей за год. Еще одним депутатом в региональном Заксобрании является генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов.

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В списке спонсоров «Единой России» есть еще несколько камчатских компаний. Так, «Камчатскэнерго» перечислило 26,5 млн рублей, компании «Устькамчатрыба» и «Устой-М» выделили по 3 млн рублей.

В сентябре 2016 года на выборах на Камчатке безоговорочную победу одержала «Единая Россия». На выборах депутатов Госдумы партия набрала 47,58% (29 904 голосов), на втором месте — ЛДПР с 21,33% (13 409 человек), на третьем — КПРФ (7525) с 11,97%. На выборах в Законодательное собрание Камчатки «Единая Россия» набрала 44 210 голосов (48,25%), ЛДПР — 21 058 (22,98%), КПРФ — 13 882 (15,15%) и «Справедливая Россия» — 6443 (7,03%). Таким образом, «ЕР» взяла в региональном парламенте 21 мандат из 28 возможных.