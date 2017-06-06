Москва, 6 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Время проведения парламентских слушаний в Госдуме по реновации жилья в Москве не ограничено, их цель — подготовить качественный закон, нижняя палата парламента не стремится гнать принятие закона под даты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Пятиэтажка. Москва

По словам Володина, в слушаниях примут участие не только парламентарии, представители правительства и мэр Москвы Сергей Собянин, но и простые москвичи, чьи дома попали в программу по реновации жилья.

В Госдуме 24 депутата от Москвы, они получили возможность пригласить до десяти жителей столицы, столько же примерно получили право пригласить профильный комитет и думские фракции. Таким образом, в слушаниях примут участие 450 человек, порядка 300 из них — жители столицы, чьи дома попали в программу по реновации.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству принимал поправки ко второму чтению законопроекта до 3 июня, и несмотря на то, что в комитет поступили предложения как депутатов, так и правительства, по итогам слушаний могут быть добавлены необходимые коррективы.

«Есть анализ поправок, некоторые больше проработаны, есть поправки, которые более эффективно решают технологические вопросы, связанные с реновацией. Нужно выбрать качественное и эффективное решение… Но если прозвучат предложения в ходе слушаний, есть возможность обсудить дополнительные изменения», — заявил Володин.

Спешки с принятием закона о реновации нет, говорит спикер Госдумы, отвечая на то, что нижняя палата парламента ускорила работу над законопроектом.

«После того как фракции вышли на консенсус (и представили консолидированные поправки), сроки (рассмотрения законопроекта) были сокращены», — пояснил Володин. При этом он подчеркнул, что «нет задачи гнать под числа и даты, но процесс законодательства должен быть живым, исходя из задач».

Сегодня, 6 июня, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где задать свои вопросы по проблемам реновации жилья смогут простые москвичи, чьи дома попали в программу.

Предполагается, что вести слушания будет спикер Госдумы Вячеслав Володин, с докладами выступят представители профильных комитетов Госдумы, представители правительства РФ, мэр Москвы Сергей Собянин, также ожидаются выступления лидеров думских фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Также планируется, что в ходе слушаний участники будут задавать вопросы и тут же получать на них компетентные исчерпывающие ответы.