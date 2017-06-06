Москва, 6 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. По мнению спикера Госдумы, сперва следует «реализовать этот проект как пилот в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан, насколько он эффективен».

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Пятиэтажка. Москва

«Это будет хорошим примером в том числе для региональной власти, чтобы они стали думать о том, как этот проект реализовать у себя в территории. А мы уже нормативную базу для этого должны подготовить», — заявил Володин, отметив, что для этого будет достаточно «принять отсылочные нормы, что данный закон может быть распространен и на другие территории».

Проект по сносу пятиэтажек важный, необходимый, «его дискредитация вредна», уверен спикер Госдумы.

«(Идет) атака на тех, кто реализует проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги, заставляют выступать тех, кто отношения к этому проекту не имеет», — возмущен Володин.

Спикер Госдумы заверил, что нижняя палата парламента будет мониторить ситуацию с реализацией закона о реновации.

«Вопросы правоприменения и контроля — составляющая нашей работы, надеюсь, что депутаты и профильные комитеты будут мониторить», — сказал он. Действовать предстоит через механизм обратной связи с избирателями, а также с московскими властями и правительством РФ.

Сегодня, 6 июня, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где задать свои вопросы по проблемам реновации жилья смогут простые москвичи, чьи дома попали в программу.

Предполагается, что вести слушания будет спикер Госдумы Вячеслав Володин, с докладами выступят представители профильных комитетов Госдумы, представители правительства РФ, мэр Москвы Сергей Собянин, также ожидаются выступления лидеров думских фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Также планируется, что в ходе слушаний участники будут задавать вопросы и тут же получать на них компетентные исчерпывающие ответы.

Участниками станут порядка 450 человек, около 300 из которых — жители столицы, чьи дома попали в программу.