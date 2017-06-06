Москва, 6 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Россия заблокировала выплату взноса в ПАСЕ в размере одной трети взноса за членство в СЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Россия заблокировала выплату. Экономия», — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, Россия заблокировала выплату СЕ в размере «около 11 млн евро».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила СМИ о том, что Россия сократит взнос в Совет Европы на треть, эта часть была предназначена для финансирования ПАСЕ. «МИД сейчас работает над юридическими вопросами», — отметила спикер Совфеда в начале июня 2017 года.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около 40 млн евро. РФ целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая ту часть, которая предусмотрена за работу в ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.