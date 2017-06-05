Лондон, 6 июня, 2017, 00:24 — ИА Регнум. «Будет ли Тереза Мэй действительно жесткой по отношению к терроризму? — задаются вопросом корреспонденты делового издания Джордж Паркер, Хелен Уоррелл. — Теракт в Манчестере не заставил ее принять каких-то чрезвычайных мер, возможно, потому, что перед приближающимися выборами ужесточение законов могло отрицательно повлиять на поддержку правящей партии избирателями. Однако именно по этой же причине ей нужно было показать свою твердую руку после событий в Лондоне, за четыре дня до выборов».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По мнению авторов, именно жесткая позиция действующего премьера может быть воспринята электоратом позитивно.

Можно, по мнению авторов, «обещание пересмотреть антитеррористическую стратегию британских спецслужб путем предоставления им всех полномочий, которые им требуются», расценить как ограничение населения в правах и свободах и это спровоцирует оживленные дискуссии в политических кругах. Но скорее всего, обсуждения мер и выступления против их жесткости возникнут позже. А пока Великобритания еще находится под впечатлением от теракта и готова терпеть все, что угодно, лишь бы этот ужас не повторился.