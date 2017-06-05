Лондон, 5 июня, 2017, 23:24 — ИА Регнум. «В то же самое время выступление «Российской газеты» в Британии восприняли как упрек полиции Лондона и секретной службе с подозрением на их непрофессионализм, — размышляет журналист. — Вряд ли стоит обижаться на такую постановку вопроса, принимая во внимание, что в момент совершения теракта на мосту в центре событий был всего один полицейский, и тот — регулировщик дорожного движения, а не оперативник. Эксперты, говорящие, что британские спецслужбы не сумели извлечь никакого урока из предыдущих атак, скорее всего, правы».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Стюарт цитирует также председателя комитета по международным делам СФ РФ Константина Косачева предупреждающего, что отсидеться на своем острове, надеясь, что опасность не дотянется, британцам не удастся. По мнению корреспондента, в Лондоне должны прислушаться к этим словам.

«Британия прекратила сотрудничество с Россией на уровне спецслужб из-за расследования дела об убийстве бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко и присоединения Россией Крыма», напоминает журналист, намекая на то, что эти события вряд ли могут служить препятствием сегодня для развертывания совместной борьбы против одной общей беды — исламского экстремизма.