Ташкент, 5 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8−9 июня примет участие в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС) в Астане, сообщает 5 июня МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Главы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества на юбилейном саммите в Ташкенте. 24 июня 2016 года

«Руководители стран — членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017−2018 годы», — говорится в сообщении.

В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.

Президент Узбекистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана внесли ранее на рассмотрение СГГ ШОС проекты решений о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены ШОС и предоставлении им статуса государств — членов организации.

Ташкентская декларация было принята в июне 2016 года в столице Узбекистана. В документе содержится оценка деятельности организации за последние полтора десятка лет, а также позиция в отношении текущей международной и региональной ситуации.

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