Порт-Луи, 5 июня, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Республика Маврикий разорвала дипломатические отношения с Катаром, сообщает телеканал Al Arabiya.

Флаг Маврикия

По информации телеканала, руководство республики Маврикий поддержало меры, примененные к Катару несколькими государствами региона.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал государства Персидского залива уладить все свои разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Правительство этого государства охарактеризовало это политическое решение как неоправданное.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен обвинили Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в соседних арабских странах. Саудовская Аравия минимизировала транспортные связи с Катаром, а правительство ОАЭ дало гражданам Катара 14 дней на выезд с территории Эмиратов.

Бахрейн закрыл воздушное пространство для самолетов Qatar Airways, а Арабская коалиция, участвующая в войне на территории Йемена, приостановила членство Катара.