Вашингтон, 5 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон на официальной церемонии приёма Черногории в члены военного блока НАТО заявил, что Североатлантический альянс открыт для новых желающих, сообщает RT.

Советский плакат

По словам Шеннона, вступление Черногории в военный блок свидетельствует о том, что двери НАТО по прежнему открыты для государств, желающих проводить реформы, соответствовать высоким стандартам Североатлантического альянса и готовых к связанным с этим членством рискам, обязательствам и приобретениям.

Кроме того, заместитель Рекса Тиллерсона отметил, что «вступление Черногории является важным шагом к видению свободной и единой Европы».

Как сообщала ИА REGNUM, 5 июня в Вашингтоне состоялась официальная церемония вступления Черногории в Североатлантический альянс. Балканская страна стала 29-м членом военного блока НАТО.

Напомним, ранее протокол о принятии Черногории в НАТО был ратифицирован всеми 28 странами-членами военного блока.

28 мая парламент Черногории одновременно с массовыми акциями протеста, сопровождавшимися сожжением флага НАТО перед зданием, где проводилось голосование, одобрил закон о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Референдум по данному вопросу не проводился.