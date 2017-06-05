Вашингтон, 5 июня, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Черногория 5 июня 2017 года официально вступила в Североатлантический альянс, став 29-м членом НАТО, сообщает RT.

Черногория

Официальная церемония прошла в Вашингтоне в здании Госдепартамента. Затем, 7 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония подъёма флага Черногории, в которой примут участие премьер-министр Черногории Душко Маркович и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года парламент Черногории ратифицировал закон о вступлении этой балканской страны в военно-политический блок НАТО. За вступление отдали свои голоса 46 депутатов черногорского парламента из 81.

Напомним, ранее протокол о принятии Черногории в НАТО был ратифицирован всеми 28 странами-членами военного блока.

28 мая парламент Черногории во время массовых акций протеста с сожжением флага НАТО перед зданием, где проводилось голосование, большинством правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в альянс.

Стоит отметить, что это решение руководство страны приняло без учета мнения граждан. Референдум по данному вопросу не проводился.

Военный блок НАТО в последний раз расширялся в 2009 году. Тогда в альянс были приняты Албания и Хорватия.