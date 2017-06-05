Белград, 5 июня, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград (Сербия) посетил храм святого Саввы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Храм святого Саввы в Белграде

Храм воздвигнут в столичном районе Врачар на месте сожжения в 1594 года турецкими властями мощей этого святого.

Строительство собора было начато в 1894 году и продолжалось до 2004 года.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Храм святого Саввы в Белграде

Площадь здания составляет 7570 кв м, длина — 91 м, ширина — 81, диаметр купола — 35 м. По этим показателям собор святителя Саввы крупнее, чем Храм Христа Спасителя в Москве. Москва взяла на себя обязательства покрыть мозичными иконографическими изображениями внутреннее пространство собора.

«Мы надеемся, что храм святого Саввы станет символом нашего времени не только Сербии и сербской истории, но и многих наших братских православных народов, прежде всего, российского», — отметил в ходе встречи с Володиным патриарх Сербский Ириней.

«Российское государство взяло на себя обязательство по самому долговечному украшению — мозаикой, что требует не только вложения значит финансовых средств, так и вовлечения серьёзных мастеров и экспертов», — указал он.