Москва, 5 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Сделка стран ОПЕК+ по продлению сокращения добычи нефти до марта 2018 года уже расценивается как главное разочарование для всего рынка черного золота, поэтому она вряд ли воспрепятствует снижению нефтяных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Ранее 5 июня замминфина Владимир Колычев сообщил, что ведомство ожидает снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель после окончания действия соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM

Страны ОПЕК и другие нефтедобытчики на встрече в Вене 25 мая договорились о пролонгации полугодового сокращения добычи нефти до марта 2018 года. Впервые соглашение о сокращении нефтедобычи было подписано в декабре 2016 года — тогда нефтеэкспортеры согласились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

«Дело в том, что многие участники рынка искренне надеялись на то, что ОПЕК, из-за отсутствия прогресса в вопросе избыточного предложения по итогам первого соглашения, пойдёт на более радикальные шаги и дополнительно снизит добычу на 400−600 тыс. баррелей в день», — отметил Деев.

Но поскольку этого не произошло, вопрос о целесообразности соглашения остался актуальным, продолжил он. Скорее всего, считает Деев, позитивного эффекта от решения стран ОПЕК ждать не стоит.

«А это значит, что котировки нефти продолжат последовательное снижения в район прошлых минимумов на уровне 40 долларов за баррель», — считает Деев.

При этом, российская валюта перейдёт в активную фазу ослабления гораздо раньше, считает он. По его словам, стоит только нефти марки Brent преодолеть планку в 50 долларов за баррель, цена одного доллара быстро вырастет до 59 рублей.

«Дальнейшее снижение цен на нефть будет стоить паре рубль-доллар еще больших потерь. Если цена нефти вернется на уровень 40 долларов за баррель, неизбежная девальвация рубля забросит курс в район 67−69 рублей за доллар», — опасается Деев.