Донецк, 5 июня, 2017, 18:57 — ИА Регнум.

В ДНР засекретили информацию о бюджете и показателях ВВП. Об этом в интервью изданию изданию expert.ru, опубликованном 5 июня, сообщил вице-премьер ДНР Александр Тимофеев. Он также отметил, что экономика ДНР успешно развивается.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Важно понимать, что мы находимся в состоянии войны, причём война эта ведется не только на фронте, но ещё и поле экономики. Поэтому понимание ВВП и бюджета ДНР в абсолютно чистых цифрах даст нашему противнику преимущество, что нам абсолютно ни к чему», — заявил Тимофеев.

Тимофеев отметил, что экономика ДНР уже вышла из состояния стагнации и поэтапно развивается.

«Выйти из этого состояния ей помог именно малый и средний бизнес. Впрочем, тенденция первоочередного восстановления малого и среднего бизнеса прослеживается во всех странах, которые оказались в условиях, подобных нашим», — сказал вице-премьер.

По его словам, есть сложности с восстановлением крупного бизнеса.

«На сегодняшний день у нас нет проблем с малым и средним бизнесом, он быстро восстановился, стабилизировался и начал развиваться. С крупным бизнесом не все так радужно. Разорваны длинные производственные цепочки, которые сейчас мы постепенно восстанавливаем. Есть определенные сложности, но они вполне решаемы», — заявил Тимофеев.

Вице-премьер ДНР уверен, что до конца 2017 года крупный бизнес снова начнет развиваться.

«На сегодняшний день первым в списке по наполнению бюджета республики стоит торговля, второе место занимает угольная промышленность, а после уже машиностроение, которое сейчас поэтапно восстанавливается», — отметил он.

Тимофеев считает, что стремительно будет развиваться потребительский рынок.

«Это обусловлено тем, что сегодня в республике строятся новые небольшие заводы, цеха и производства, которых раннее никогда не было на территории Донбасса (например, завод по разливу соков). В сельском хозяйстве также начинают развиваться новые направления, такие как садоводство и тепличные хозяйства», — уверен вице-премьер.

Он отметил, что все эти программы ориентированы на то, чтобы в первую очередь закрыть внутренний рынок и оставить денежную массу в республике.

Также Тимофеев заявил, что необходимо развивать те отрасли, которые дадут дополнительный прирост в бюджет и обеспечат внутренний потребительский рынок ДНР.