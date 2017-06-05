Москва, 5 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика три квартала подряд показывает устойчивый рост. Об этом глава Центробанка заявила сегодня, 5 июня, выступая в Государственной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

По словам Набиуллиной, российский бизнес начал испытывать выгоды от низкой инфляции.

«Мы видим и рост экономики в целом, и рост инвестиций. Важно, чтобы эти факторы закрепились. Наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция — это надолго», — сказала глава регулятора.

Набиуллина признала, что переход к плавающему курсу рубля был достаточно болезненным, но она уверена, что уже сейчас виден положительный эффект на экономику от этого маневра Центробанка.

«Мы видим, что плавающий курс уже играет ту роль, которую он должен играть в нашей экономике, а именно: он работает как амортизатор внешних шоков», — подчеркнула глава Банка России.

По её мнению, российский банковский сектор чувствует себя стабильно. Набиуллина подчеркнула, что на данный момент банковский сектор многократно превышает размер небанковского, в который входят микрофинансовые организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды.

«Но мы считаем, что эти финансовые институты очень важны, и роль их будет только возрастать с переходом экономики на инвестиционную модель», — заявила Набиуллина, говоря о будущей роли небанковского сектора.

Она подчеркнула, что Центробанк не собирается совсем «убивать» микрофинансовые организации, хотя и признает, что граждане берут краткосрочные кредиты под гигантские проценты не от хорошей жизни.

«Небольшие займы люди действительно берут не от хорошей жизни, до зарплаты, но убивать этот рынок, на наш взгляд, нельзя», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что потребность в займах до зарплаты у граждан России всё равно не пропадет, но если ликвидировать микрофинансовые организации, то граждане попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов, которые неподконтрольны регулятору.