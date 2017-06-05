Москва, 5 июня, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Введение национальной криптовалюты в РФ в ближайшем будущем не рассматривается. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе общения с журналистами в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

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О необходимости национальной криптовалюты заявила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума 2 июня. По её словам, за созданием такой валюты стоит будущее. Ранее Скоробогатова уже предлагала считать криптовалюты цифровым товаром и сообщала о том, что в Госдуму в скором времени поступят документы, предлагающие прописать такую норму в законодательстве.

«Мы сейчас, как и многие регуляторы других стран, рассматриваем криптовалюту как, скорее, цифровой актив, поэтому тема национальной криптовалюты — это тема не ближайшего будущего, а среднесрочного или, может быть, долгосрочного», — сообщила Набилуллина.

По её словам, сегодня ЦБ уже изучает технологии, которые могут лежать в основе национальной криптовалюты. Однако главная задача регулятора — проанализировать всевозможные макроэкономические последствия такого нововведения.

«Это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы. Поэтому вопрос сегодня находится, скорее, в стадии изучения и проработки», — отметила Набиуллина.