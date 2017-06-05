Ростов-на-Дону, 5 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Год экологии в Ростове-на-Дону хотят застроить единственную в Октябрьском районе зону отдыха. Территорию парка имени Чуковского планируется очистить от зеленых насаждений, затем на этом месте построить футбольное поле и детскую площадку. Жители города-миллионника, особенно родители маленьких детей возмущены. Одна из ростовчанок с корреспондентом ИА REGNUM поделилась письмом, которое пришло ей в ответ из районной администрации.

ИА REGNUM В ростовском парке

В нём говорится, что строительством займут фонд «Обнаженные сердца» и ЗАО «КСИЛ». Немаловажно, по мнению чиновников, что помимо построек здесь будут оборудованы урны. Ну, а ухаживать за деревьями чиновники попросту… не имеют права.

«В связи с тем, что зеленые насаждения, высаженные в сквере за счёт внебюджетных средств, не состоят на балансе МКУ «УБ Октябрьского района, ухаживать за ними за счёт бюджетных средств не представляется возможным», — говорится в письме за подписью заместителя главы администрации района.

Горожане возмущены, ведь буквально в апреле здесь появились молодые клены. Саженцы высадили депутаты. Но сами народные избранники за зелёными насаждениями не очень-то и следят.

«Парк для чего — для экологии и отдыха горожан? Зачем же, прикрываясь благими делами, у нас снова хотят отнять парк, разрушить экосистему, мотивируя, что это надо людям? И к чему дилемма — спорт или экология? В парке Чуковского достаточно реконструировать имеющиеся спортснаряды и обновить уже имеющуюся детскую площадку — тогда это будет действительно для людей», — считают горожане.

В фонде «Обнаженные сердца» уточнили, что заявку в фонд на строительство детской площадки подала местная администрация. Что касается вырубки деревьев, то «конфигурация игровой площадки сделана с учётом полного сохранения существующих в парке деревьев, а три дерева включены и органично вписаны в песочную зону, что будет давать малышам, играющим там, тень и защиту от солнца.

«Проект строительства согласован с архитектором Октябрьского района города», — пояснили в фонде.

Напомним, в январе 2017 года донской губернатор Василий Голубев объявил, что в парке Чуковского строить православный храм не будут. «Непрофильные объекты в зоне парков строиться не будут», — сказал тогда глава региона в ходе интерактивного приема граждан. Получается, что футбольное поле и детская площадка — это профильные объекты. Но жители все-таки опасаются, что без вырубки деревьев не обойтись. Тогда откуда тогда взяться в городе, прирастающим автомобилями, кислороду?

Как ИА REGNUM сообщало, в 2016 году жители Октябрьского района выступили против постройки храма на территории парка. Горожане и других районов буквально воюют за каждый клочок зелени в донской столице.

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