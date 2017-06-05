Казань, 5 июня, 2017, 17:19 — ИА Регнум.

ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк», признанный банкротом 22 мая 2017 года, пытается взыскать с ПАО «Тимер Банк» 302 749 956 рублей долга и 5 308 492,48 рубля пени. Ответчик с целью предупреждения банкротства с 20 февраля 2017 года находится под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск о взыскании долга подан 7 марта 2017 года. Арбитражный суд Татарии рассмотрит его в предварительном слушании 11 июля. Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований ПАО «Татфондбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в Татарии лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк». Позже всех банкротом был признан «Татагропромбанка», но лицензию по причине полной утраты капитала Центробанк РФ отозвал у него ещё 5 апреля. Финансовая «дыра» в размере 0,6 млрд рублей возникла у организации из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк». Конкурсное производство у «Татагропромбанка» продлится до 21 мая 2018 года.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом его признали 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. 20 февраля Банк России для предупреждения банкротства назначил временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Тимер Банк».

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