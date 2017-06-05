Вашингтон, 5 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Американские ученые установили, что разговоры за рулем замедляют реакцию на появление новых объектов в поле зрения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychonomic Bulletin and Review.

Cogosense.com Разговор за рулем

Ученые провели эксперимент, который имитировал ситуацию использования водителем мобильного телефона во время езды. По их словам, результаты говорят о том, что разговоры во время вождения замедляют восприятие.

В процессе эксперимента участники должны были подтвердить или опровергнуть утверждение, которое они слышали во время управления автомобилем. Исследователи при этом отслеживали движения их глаз. Те добровольцы, которые давали ответы управляя транспортным средством, тратили в два раза больше времени на то, чтобы перевести взгляд от одного объекта к другому, чем те, кому вопросов не задавали.

Задержка составляет около 40 миллисекунд. При этом каждый раз, когда что-то отвлекает мозг, эта величина возрастает. Ученые утверждают, что мозг человека воспринимает новую информацию, сопоставляет ее с уже имеющимися сведениями и потом готовится дать осмысленный ответ. Это все требует затрат времени.

В более ранних исследованиях было установлено, что при использовании телефона сужается поле зрения водителя до конуса, сходного с перспективой туннеля. Также говорится том, что происходит увеличение умственной нагрузки на водителей, из-за чего им труднее реагировать на новый объект.

Отметим, что во многих странах мира использование телефона за рулем запрещено или ограничено. Это становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий.