Завод Ford в Ленобласти остановит производство на четыре недели
Всеволожск, Ленинградская область, 5 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Автомобильный завод компании Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области приостановит производство с 16 июля. Об этом сегодня, 5 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель первичной профсоюзной организации МПРА в Санкт-Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко.
«С 16 июля отправимся в коллективный отпуск на 28 дней. Пока ситуация на заводе стабильная, пятидневная рабочая неделя. На заводе в настоящее время работает 1034 человека, сокращений не планируется. Средняя зарплата рабочего составляет 49 тысяч рублей», — сообщил Игорь Темченко.
В пресс-службе Ford Sollers подтвердили положительные тенденции продаж выпускаемых во Всеволожске моделей и отсутствие планов по сокращению персонала.
Предприятие компании Ford Sollers в Ленобласти выпускает модель Focus во всех модификациях кузова, а также Mondeo в компоновке седан.
Завод во Всеволожске испытывал серьёзные затруднения с конца 2014 года, из-за чего даже был вынужден останавливать конвейер и значительно сокращать количество персонала.
Однако позже сообщалось о восстановлении темпов производства на предприятии Ford Sollers во Всеволожске. В пресс-службе областного правительства подтвердили, что с начала года предприятие перешло на 5-дневную рабочую неделю.
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За период с января по апрель 2017 года, продажи компании Ford в сегменте SUV в России относительно аналогичного периода 2016 года выросли на 22,2%.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти в будущем намерен обосноваться китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group Motor Co (GAC Motor, входит в GAC Group). Идут переговоры, инвестсоглашение о размещении на территории региона завода будет подписано уже в 2017 году.