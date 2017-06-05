Москва, 5 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Американская статистика полна сюрпризов. Данные по занятости, которых ждали биржевики, совсем не порадовали, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Количество рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли выросло всего на 138 тыс. против ожиданий в 181 тыс. Но при этом безработица в мае уменьшилась с 4,4% до 4,3%.

(сс) 3dman_eu Золотые слитки

«Более слабые, чем закладывал рынок, данные привели к росту цен на драгметаллы. Но особое внимание стоит обратить именно на золото, ведь именно оно стоит сейчас на пороге возможного долгосрочного роста. Котировки золота взлетели до уровня 1279,39$ за унцию, — отметила эксперт. — Неделя была закрыта приростом в 1,03%, но по количеству растущих недель, имеется четыре белых подряд идущих свечи».

По ее мнению, «в очередной раз котировки подошли к очень важному сопротивлению — это многолетний падающий тренд, который берет свое начало с сентября 2011 г. Надо отметить, что вблизи данного рубежа в последний раз цены находились в середине апреля. В 2016 году цены тестировали данное сопротивление в марте, апреле и ноябре».

«Сокращение временных амплитуд при подходах к одному и тому же уровню обычно является очень значимым явлением. То есть, если брать даже прошлогодние тесты, то текущий заход уже пятый по времени. А это сильно повышает шансы на прохождение данного рубежа наверх, правда как это можно увязать с близостью заседания ФРС США, пока неизвестно», — сказала Игнатенко.

«Несмотря на вышедший отчет, аналитики Bank of America и Goldman Sahcs оценивают вероятность повышения ставки ФРС в июне в 90%. И предполагают рост рисков паузы в цикле повышения ставок при анонсировании нормализации баланса в сентябре или декабре. Может быть локально повышение ставки американского ЦБ и сыграет негативно против золота, но до сентября или декабря у него есть все шансы уже полностью встать на рельсы роста и упрочить свои позиции», — считает эксперт.

Скорее всего, по ее словам, «интрига разрешится если будет пробит дневной, он же недельный фрактал на покупку, который располагается на уровне 1295,44$ за унцию. Его прохождение уже не оставит сомнений трейдерам, которые будут вынуждены присоединяться к игре на повышение».

«К тому же консолидация, которая отчетливо видна на месячном формате, формируется с января 2016 года и выглядит как фигура «треугольник» с заходящей волной высотой 320−325$, это очень ощутимый потенциал роста, в случае реализации данной формации», — добавила Игнатенко.

«Среднесрочно и долгосрочно это повышает ценники на золото до уровня 1600−1620$ за унцию. Но нельзя забывать о масштабах времени, раз консолидация формировалась в разрезе месяцев, то и на достижение указанных целей может уйти от полугода до 8−9 месяцев. Всё это будет актуально в случае взятия уровня 1295−1300$ за унцию уже в ближайшее время, так что можно готовиться ловить «крупную рыбу». Потенциальная прибыль составляет порядка 25%», — полагает эксперт.