Душанбе, 5 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме на окраине Душанбе потушили военнослужащие российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, пишет сегодня, 5 июня, ИА «Азия-Плюс».

Mil.ru Пожаротушение

Инцидент произошел накануне, в воскресенье. Находившийся на маршруте патруль военной полиции обнаружил возгорание на третьем этаже девятиэтажного дома. Военнослужащие выставили оцепление и эвакуировали из дома порядка 100 жителей дома. В результате никто не пострадал. Огонь потушила прибывшая на место гарнизонная пожарная команда.

«Благодаря слаженным действием расчетов удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, находившихся в очаге возгорания», — отметил официальный представитель Центрального военного округа РФ Ярослав Рощупкин.

Напомним, это уже не первый случай тушения российскими военными пожаров в домах таджикистанцев. Так, 10 декабря 2015 года служащие российской базы поспешили на помощь, когда увидели клубы дыма из квартиры дома, находящегося непосредственно около части, и услышали крики о помощи.

Один из военнослужащих отправился вызывать пожарную команду, а второй поднялся в квартиру, потушил пламя и предотвратил взрыв газового баллона. Тогда в итоге пожара также никто не пострадал.