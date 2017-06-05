Москва, 5 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Владимиром Путиным 15 июня уже поступило более 100 тыс. обращений.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, сообщения поступали по разным каналам: через кол-центр и через приложение. Авторы проекта уже анализируют массив поступивших сообщений.

«Мы тоже анализируем весь массив традиционно обращений, готовимся к уже, скажем так, поэтапной передаче всего массива президенту, который, как вы знаете, сам всегда весьма тщательно большую часть, подавляющую часть этих обращений обрабатывает», — сказал Песков.

Он напомнил, что через приложение для смартфонов можно записать президенту видео, аудио или текст.

«То есть здесь расширились абсолютно возможности», — пояснил Песков.

Напомним, 15 июня в эфир выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным», в ходе которой глава государства ответит на интересующие граждан РФ вопросы.