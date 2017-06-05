Душанбе, 5 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. С июля 2017 года статус Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе меняется с Бюро ОБСЕ на Программный офис ОБСЕ. Такое решение принято Постоянным советом организации в Вене.

ОБСЕ

«Статус организации, которая ранее действовала по всему Таджикистану, с 1 июля 2017 года будет понижен до Программного офиса ОБСЕ в Душанбе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так как новый статус не предусматривает работы полевых офисов, будут закрыты офисы в Гарме, Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе и Шаартузе.

В представительстве Организации эти изменения никак не комментируют. Однако по данным источников радио «Озоди», такое решение было принято из-за настойчивых требований таджикской стороны об ограничении деятельности ОБСЕ в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разногласия между Организацией и таджикскими властями возникли в конце сентября 2016 года. Скандал произошел 19 сентября, когда во время заседания ОБСЕ в Варшаве в зал вошли около 20 сторонников Партии исламского возрождения, запрещенной и объявленной террористической в Таджикистане, и провели там «молчаливую акцию протеста». В результате таджикская делегация, возмущенная действиями организаторов мероприятия, которые допустили проведение подобной акции, демонстративно покинула заседание.

«Допуск преступных элементов к ежегодным совещаниям БДИПЧ ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в рамках совещания… В связи с вышеизложенным наша делегация считает невозможным свое дальнейшее участие в работе нынешнего совещания БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению. Делегация Таджикистана покидает совещание», — заявили тогда представители Таджикистана.

Далее возникла задержка с продлением мандата. Несмотря на то, что обычно этот вопрос решался еще до наступления нового отчетного года, в 2017-м году это произошло только в начале марта, мандат в итоге был продлен только до 30 июля.

Кроме того, уже в конце мая в последний момент таджикская делегация отказалась участвовать в конференции ОБСЕ по предотвращению экстремизма и радикализации, которая проходила 23−24 мая в Вене, куда должны были отправиться представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и общественных организаций Таджикистана. Причины демарша озвучены не были.