Степанакерт, 5 июня, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Мы выступаем за то, чтобы как можно больше людей посещали Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, комментируя визит российского писателя и политика Эдуарда Лимонова в Карабах.

instagram.com/kanepyan/ Эдуард Лимонов и Виктор Коноплёв у здания Национального Собрания НКР

«Это частный визит. Любой человек может посетить нашу страну, мы демократическое государство и рады всем гостям. Думаю, что ничего плохого в этом нет», — сказал Бабаян.

Отвечая на вопрос, может ли визит Лимонова стать примером для других политиков и стимулировать турпоток в Нагорный Карабах, пресс-секретарь главы Карабаха сказал, что время покажет.

«Мы не ставим перед собой политических задач. Это прерогатива Баку, это они всё время переживают, нервничают, выражают протесты. А мы лишь выступаем за то, чтобы люди ездили к нам, воочию знакомились с той атмосферой, которая здесь царит», — цитирует Бабаяна АрмИнфо.

Баку поспешил подтвердить слова Бабаяна. «МИД Азербайджана проведет расследование в связи с поступившей информацией о том, что в Нагорном Карабахе без разрешения официального Баку побывал российский писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов», — сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По словам чиновника, в случае подтверждения факта пребывания Лимонова на территории Нагорного Карабаха, Лимонова включат в «список нежелательных лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский писатель и политик Эдуард Лимонов, в эти дни находится с визитом в Нагорном Карабахе.

Рассказывая о целях визита, Лимонов сказал: «История очень простая — мой антитурецкий настрой. Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет».