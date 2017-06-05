Москва, 5 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Должностные лица, готовящие прогноз погоды, должны отвечать «рублем» в случае предоставления некорректных данных. Об этом в рамках селекторного совещания в МЧС заявил глава ведомства Владимир Пучков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По его словам, назрела необходимость «выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды».

Пучков подчеркнул, что «именно экономический механизм ответственности» должен применяться к конкретным должностным лицам, которые обязаны предоставлять точные и своевременные данные о погоде.

Напомним, ранее в пресс-службе МЧС пояснили, что из-за прогноза погоды, который не не соответствовал критериям чрезвычайной ситуации, жители Москвы и Подмосковья не были оповещены о надвигающемся урагане. Получив прогноз от Росгидромета на 29 мая, МЧС не задействовало систему экстренного оповещения населения, ограничившись предупреждением о непогоде через интернет-публикации и смс-рассылку.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами разрушительного урагана в Москве и Московской области стали 16 человек, около 200 пострадали. Только в столице шквал повалил около 3,5 тыс. деревьев, также пострадали около 2 тыс. автомобилей. Произошли сбои в работе общественного транспорта, тысячи жителей Подмосковья остались без электричества.

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