Ереван, 5 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Некоторые наблюдатели согласны с основным заключением документа о том, что напряжение в зоне карабахского конфликта может трансформироваться в широкомасштабный конфликт, который, в свою очередь, приведет к существенным потерям, а часть экспертов, напротив, считают такое развитие событий маловероятным, припоминая в том числе предыдущий доклад организации, в котором авторы ICG не предугадали начало широкомасштабных военных действий в апреле 2016 г.

crisisgroup.org Обложка доклада «В небе над Карабахом сгустились тучи войны»

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр согласен с главным выводом экспертов ICG о том, что Армения и Азербайджан после апрельской войны 2016 года сейчас, как никогда, близки к новой войне.

«Я давно об этом говорю и пишу, что над Карабахом сгущаются тучи, и война почти неизбежна. Это хорошо, что кризисная группа написала об этом», — в беседе с 1in. am отметил Фельгенгауэр.

Отвечая на вопрос о том, какие есть конкретные основания утверждать, что может начаться новая полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном, российский эксперт подчеркнул, что стороны наращивают свои военные возможности, нет даже намека на какой-либо прогресс в переговорном процессе, пока нет и компромиссов между сторонами — в том, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта.

Он отметил, что этому в том числе способствует внутренняя ситуация в Азербайджане и в какой-то мере и в Армении, но меньше.

Проблема, образно говоря, находится ниже экрана радара мировой общественности, ею очень немногие занимаются, а те, кто не очень занимается этой проблемой, говорят — ну это Россия провоцирует войну. Но России война не нужна, она ни в коем случае России невыгодна, хотя война так или иначе будет. Это плохо, потому что никто серьезно не занимается разрешением ситуации», — сказал Фельгенгауэр.

По его мнению, единственный способ избежать войны — это какой-то прогресс в компромиссном, политического урегулирования проблемы.

«Без этого новая война практически неизбежна», — резюмировал российский эксперт.

Шеф-редактор восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов, напротив считает, что дело до вооружённого конфликта не дойдёт.

Да, сейчас много пишут об эскалации, много говорится о том, что на линии соприкосновения ситуация неспокойная, но мне кажется, что дело до вооружённого конфликта не дойдёт, потому что изменились обстоятельства. Во-первых, война не нужна Армении, понятно. Кроме того, если Азербайджан спровоцирует войну, он может остаться один, его могут обвинить в агрессии, и международное отношение к Карабаху может резко измениться. Я не исключаю, что Баку могут пригрозить признать Нагорно-Карабахскую Республику. И не случайно, что Международная кризисная группа предлагает наладить прямую телефонную связь между президентами Азербайджана и Армении. Это что-то новое», — отметил Тарасов.

По его словам, многое изменилось, меняется политическая ситуация в Азербайджане и Армении. Армения делает переход к другой системе управления, существуют кризисные проблемы в Азербайджане.

«Сейчас Алиев хочет понять, кто будет его партнёром по переговорам, если Саргсян не останется у власти в 2018 г. Алиев и Саргсян — многолетние партнёры, чувствуют, хорошо знают друг друга. По большому счёту ни тот, ни другой никогда не переходили «красную черту», несмотря на апрельское противостояние. А сейчас неизвестно, как новое правительство Армении будет вести себя. Алиев, в свою очередь, находится под давлением военного крыла, все понимают, что он не достиг каких-либо результатов в период своего правления, и здесь возникает вопрос о том, хотел ли он вообще что-нибудь сделать. Если хотел, то кто ему мешал?. Необходимо найти ответы на эти вопросы во внутренней ситуации в Азербайджане», — отметил редактор ИА REGNUM.

По словам бывшего пресс-секретаря МИД Армении, председателя комиссии по внешним отношениям Армянского национального конгресса Владимира Карапетяна, предостережение о возобновлении военных действий основано на прошлогодних апрельских событиях, а также развитии ситуации после этого.

«После апрельских боестолкновений стороны извлекли уроки, в частности армянская сторона приняла меры по укреплению границ, изменению акцентов на переговорах. Отсутствие доверия между сторонами в ходе переговоров, разногласие сторон относительно баланса сил усложняет устранение оставшихся разногласий по поводу документа, который находится на столе переговоров. Это особенно очевидно в бескомпромиссном поведении Азербайджана, который фактически ведёт политику затягивания переговоров. Продолжение такой тактики увеличивает риск боестолкновений, о чём говорят не только посредники, но экспертные круги», — отметил Карапетян в беседе с ИА REGNUM .

По его мнению, доклад Международной кризисной группы о нагорно-карабахском конфликте в очередной раз демонстрирует большой интерес международного сообщества, экспертных кругов к региональным процессам.

«Это подробный доклад, который основан на длительной оценочной миссии аналитиков и экспертов, в котором особая роль отведена личным беседам авторов как с представителями сторон, так и посредниками. В связи с этим к докладу следует относиться с особой серьезностью», — резюмировал дипломат.

В свою очередь официальный Степанакерт не согласен с выводами экспертов Международной кризисной группы о вероятности новой войны.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян считает, что документ односторонний и отражает лишь мнение экспертов.

«Несмотря на то, что война всегда может начаться, вероятность мала, потому что к тому, чтобы начать, к примеру, апрельскую четырехдневную войну, Азербайджан готовился 22 года, да к тому же готовился к блицкригу. Сейчас прошел один год. После стольких потерь, тем более при наличии четкой позиции международного сообщества, еще одна война сейчас невозможна», — сказал Бабаян в эфире радио «Свобода».

Давид Бабаян подчеркнул, что Международная кризисная группа не предсказывала войну в апреле 2016 года.

«Он [доклад] не отражает действительности. Например, не указано, что стало причиной апрельской войны, не отмечена деструктивная политика Азербайджана, не отмечено последнее заявление сопредседателей, которые обвинили Азербайджан», — добавил замглавы аппарата президента Нагорного Карабаха.

Эксперты международной организации при подготовке доклада побеседовали также с руководителем Центра региональных исследований Ричардом Киракосяном. Последний говорит, что, по его мнению, новая война более чем возможна.

«Апрельское нападение очень эффективно отвлекло внимание общественности от внутренних проблем Азербайджана, в особенности для властей Азербайджана во многих отношениях очень заманчиво вновь попытаться сделать это», — отметил он.

По мнению Киракосяна, в докладе между Азербайджаном и армянской стороной существует искусственный баланс, что не было необходимо, поскольку армянская сторона не виновата в нападениях Азербайджана. Анализируя ситуацию, эксперт утверждает, что через несколько месяцев для Азербайджана наступит самое благоприятное время для начала войны.

Очевидно, что в расчеты Азербайджана входило дождаться завершения парламентских выборов в Армении, после чего они в Баку проведут Исламские олимпийские игры, гонки Формула-1, — отметил эксперт и заключил: — Это означает, что потенциальное нападение в ближайшие недели и месяцы маловероятно, однако в конце лета и осенью есть очень реальная опасность».

При подготовке доклада эксперты побеседовали и с политологом Александром Искандаряном. В интервью радио «Азатутюн» политолог подчеркнул, что эта организация опубликовала уже несколько подобных докладов, и все они содержат вывод о том, что в Карабахе начинается война, просто причины указаны разные. В этом докладе в качестве причины начала войны указана растущая напряженность на линии соприкосновения.

«Я не понимаю, почему из этого заключают, что вероятность войны велика. Война и напряженность — разные вещи. Для начала войны нужны другие условия, другие ресурсы, другой уровень принятия решений», — прокомментировал Искандарян.

Серьезный рост напряженности возможен, но не очень вероятен, поскольку это дорого обойдется. Азербайджан в последние 5−6 лет до апрельских столкновений потратил 20−30 миллиардов долларов», — добавил он.

Искандарян уверен, что если бы Азербайджан хотел войны, то в 2016 году рост напряженности и столкновения переросли бы в войну, но Баку не сделал этого. Сейчас, по мнению политолога, для роста напряженности и столкновений основания есть, но для широкомасштабной войны их нет.