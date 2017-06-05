Доха, 5 июня, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Выполнение соглашения членами ОПЕК и странами, не входящих в картель, о сокращении объемов добычи нефти не должно быть нарушено из-за того, что ряд стран решил разорвать дипломатические отношения с Катаром в результате его связей с шиитскими повстанцами-хуситами и радикальными группировками. Об этом сегодня, 5 июня, постпред России при международных организациях в Вене Владимир Воронков заявил в интервью РИА Новости.

Нефть

По словам Воронкова, соглашение «ОПЕК плюс» является не политически, а экономически направленным. Поэтому эта ситуация вокруг Катара не должна значительным образом отразиться на выполнении венских договоренностей, считает Воронков.

Также он обратил внимание на то, что сделка о сокращении объемов добычи нефти является многосторонней, а из дипломатических отношений с Катаром вышли не все страны. Разрыв дипсвязей ряда стран с Катаром привел к тому, что цены на нефть стали расти. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, это означает, что «в регионе наступает некая политическая дестабилизация, это проявляются признаки такой дестабилизации».

Также, согласно сообщениям российских СМИ, Минэнерго РФ намерено обсудить ситуацию с Катаром на заседании мониторингового комитета по соблюдению соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами. По мнению экспертов нефтяного рынка, дипскандал с Катаром не должен повлиять на сделку «ОПЕК плюс» потому, что ранее это соглашение и так учитывало участие стран, которые на политической арене друзьями не являются.

Дело в том, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В частности, саудовское правительство объяснило свои действия «суверенным правом на защиту национальной безопасности от терроризма и экстремизма». Доху обвинили в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в ряде арабских стран. Позднее также и временное правительство Ливии и власти Йемена заявили об аналогичном разрыве отношений с Катаром.

Саудовская Аравия, кроме прочего, уменьшила транспортные наземные и воздушные связи с Катаром и призвала к аналогичным действиями все союзные страны. Власти ОАЭ заявили, что у граждан Катара, в том числе дипломатов, есть две недели на то, чтобы покинуть территорию Эмиратов. Также Арабская коалиция стран, участвующих в вооруженном конфликте на территории Йемена, приостановила участие Катара в составе коалиции. Бахрейн закрыл воздушное пространство для Qatar Airways.

В результате госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива, которые решили разорвать дипотношения с Катаром, сесть за стол переговоров. Тиллерсон также предложил помощь США в разрешении конфликта между странами.

В МИД Катара, в свою очередь, отвергли обвинения арабских стран во вмешательстве во внутренние дела этих стран и поддержке терроризма. В заявлении катарского министерства иностранных дел говорится, что Катар — действующий член Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, а также выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В ведомстве также заявили, что разрыв дипломатических отношений с Катаром является неоправданной мерой, основанной на «голословных утверждениях».

Примечательно, что еще 23 мая катарское информагентство QNA опубликовало слова эмира страны Тамима аль-Тани о намерении отозвать посла страны из Саудовской Аравии. Как передавало издание, эмир объяснил свою позицию трудностями, возникшими у его страны с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако уже на следующий день в Катаре заявили, что это сообщение на госресурсе появилось из-за хакерской атаки, но в Саудовской Аравии таким объяснение не были удовлетворены и все же заблокировали интернет-сайт катарского телеканала «Аль-Джазира». Вслед за тем к Саудовской Аравии присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн.

Спустя несколько дней после этого, 25 мая, члены ОПЕК, среди которых есть и Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, а также независимые нефтедобытчики приняли решение о пролонгации сделки по сокращению объемов нефтепроизводства до конца марта 2018 года. Объем сокращений при этом было решено оставить на прежнем уровне.

После сообщений СМИ о дипломатическом скандале ряда стран с Катаром цены на нефть стали расти. По состоянию на 08.42 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42% — до $50,66 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,43%, до $48,34 за баррель. Между тем, как передает Sky News Arabia, фондовый рынок Катара упал более чем на 8% после того Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны объявили о разрыве дипотношений с Дохой.