Москва, 5 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум.

Российский рубль отыграл потери прошлой недели на фоне роста нефтяных цен, но шансов на продолжительное укрепление валюты практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Банк России Рубль

Цены на нефть 5 июня перешли к росту после объявления некоторых арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, о разрыве дипломатических отношений с Катаром. По их данным, Доха поддерживает запрещенную в РФ террористическую организацию Исламское государство, поэтому все взаимодействие со страной было прекращено. На этом фоне курс российской валюты укрепился на уровне 56,6 рублей за доллар.

«Усиление геополитического кризиса вокруг Катара способно помочь ценам на нефть, но пока рост выше 52,5−53 доллара за баррель выглядит мало реальным, поэтому и у рубля не будет особых факторов роста, несмотря на то, что ему удалось отыграть потери прошлой недели», — уверен Волков.

По его словам, курс российской валюты к доллару скорее всего остановится на отметке в 56,7 — рубль вряд ли сможет продемонстрировать более существенный рост.

«У рубля не очень много шансов на укрепление, а новая волна ослабления очень вероятна. Российская валюта вполне может пробить отметку в 57 рублей за доллар уже до начала второй декады июня», — предполагает Волков.

После пролонгации соглашения стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти 25 мая, цены на сырьё снизились до 50 долларов за баррель. Вслед за ними стала планомерно снижаться и российская валюта — цена одного доллара выросла почти на рубль и 2 июня достигла 56,7 рублей. По прогнозам экспертов, уже осенью курс достигнет отметок в 61−63 рубля за доллар.