Вашингтон, 5 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. «Чудо женщина» от Warner Bros. и DC Comics возглавила рейтинг проката США, заработав за выходные около $ 100,5 млн, сообщает 5 июня CNBC.

Постер кинофильма Чудо-женщина, США, 2017

Результаты, которые показала данная картина режиссера Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли, практически совпадают с прогнозом аналитиков.

Таким образом, были развеяны опасения по поводу того, что зрители не хотят видеть на большом экране женщину супергероя. «Чудо женщина» по озвученным показателям сборов уже обогнала такие фильмы как «Первый мститель» и «Новый Человек-паук», а также ленты с командами супергероев «Стражи Галактики» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

У картины показатель сборов выше, чем был когда-то у «Железного человека». Стоит отметить, что «Чудо-женщина» собрала в первые выходные меньше, чем три предыдущих фильма DC. Но все эти картины в последующие выходные проката пострадали от падения сборов, причиной которого стали плохие отзывы зрителей.

В случае с фильмом Пэтти Дженкинс все не так, согласно информации, опубликованной компанией comScore, 73% видевших фильм готовы его рекомендовать, а 22% планируют снова посмотреть его в кинотеатре.

Напомним, бюджет фильма «Чудо-женщина» составил около $ 150 млн. Эта лента стала самой дорогостоящей среди фильмов, где главным персонажем является самостоятельный супергерой женского пола.