Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Эксперт замечает, что последние два месяца в Петербурге наблюдались только отрицательные рекорды. Однако в самый холодный день, которым стало 2 июня, очередного рекорда северная столица поставить не сумела.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербург

Когда начались осадки, температура понизилась с плюс 6,4 до плюс 4 градусов и сохранялась такой большую часть дня. Вечером же, когда выглядывало солнце, максимальная температура повысилась до +7,8 градусов, став третьей в ряду самых низких дневных температур для 2 июня.

«Холоднее были только 1930 год +7 градусов и 1935 год +7,4 градусов», — заметил Колесов.

Как сообщалось, утром 2 июня в Красногвардейском районе города с остановки транспорта была госпитализирована пожилая женщина. В тяжелом состоянии с сильным переохлаждением ее доставили в больницу, где она скончалась.

Добавим, 6 июня в Петербурге потеплеет до 17−19 градусов, 7 июня — до 20−22 градусов тепла.