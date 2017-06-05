Москва, 5 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Самым популярным писателем, как среди жителей России, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, является Александр Пушкин. Из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России — 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, — 38%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Львова Анастасия Памятник А.С.Пушкину в Москве

Второе место по популярности классиков русской литературы занял Лев Толстой (его назвали 27% граждан РФ и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18% соответственно), Федор Достоевский (16% и 22%).

Респонденты, опрошенные в России, несколько чаще называли Сергея Есенина (15%), нежели участники онлайн опроса за рубежом (10%), а последние, в свою очередь, скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем граждане РФ (12%).

Из списка классических писателей и поэтов жители России (47%) и русскоязычные жители других стран (50%) как наиболее любимого также чаще всего выбирают Пушкина, далее следуют Есенин (34% и 35% соответственно), Лев Толстой (34% и 32%), Лермонтов (по 25%), МихаилБулгаков (22% и 26%).

В ряде социально-демографических групп зафиксирована разница в ответах: интерес к Достоевскому и Гоголю заметно ниже среди респондентов старших возрастов, чем среди молодых, люди преклонного возраста чаще отдают предпочтение Некрасову, чем 18−59-летние. В группе молодежи от 18 до 24 лет почти каждый пятый (18%) увлекается Александром Блоком.

Группе респондентов, имеющих несколько высших образований, ближе, чем менее образованным, творчество Толстого, Булгакова, Чехова, Достоевского, Солженицына, Салтыкова-Щедрина, Пастернака.

Жители сел и деревень больше, чем жители крупных городов, любят Пушкина и Есенина, а москвичи и петербуржцы чаще проявляют интерес к Чехову, Гоголю, Булгакову, Достоевскому.

Опрос проведен в несколько этапов: 1) ежедневный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» в период с 11 по 13 мая 2017 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. 2) онлайн опрос русскоязычного населения зарубежных стран (страны Европейского Союза, США и Канада, другие страны, за исключением стран бывшего СССР) с 13 по 28 мая 2017 г. Объем выборки 1100 респондентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», является наиболее выдающимся отечественным писателем является Лев Толстой. На втором месте — Федор Достоевский, на третьем — Антон Чехов. Вместе с тем самыми любимыми у взрослых жителей России в детстве были русские народные сказки и произведения Пушкина.

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