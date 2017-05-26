NASA Юпитер

Берлин, 5 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В сети появилось видео пролета над гигантскими ураганами Юпитера. Ролик был сделан на основе двух тысяч снимков, полученных зондом Juno, который исследует самую большую планету Солнечной системы, сообщает Daily Mail.

В ролике видны ураганы Юпитера, расположенные вблизи полюсов планеты-гиганта. В северном полушарии они вращаются против часовой стрелки. Эти ураганы составляют до 1,4 тысячи километров в диаметре, что сопоставимо с протяженностью Японского архипелага.

Ураганы присутствуют также и на южном полюсе, хотя они существенно отличаются от их северных аналогов. Ученые пока не нашли ответа на вопрос, почему это так. При этом полюса Юпитера сильно отличаются от соседнего Сатурна, над северным полюсом которого расположен ураган, имеющий форму четкого шестиугольника.

Первоначально видео было создано математиком из Германии Геральдом Айхштедт. Однако затем оно было доработано режиссером Шоном Дораном.

Напомним, что космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Его основная задача — получить данные о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах, которые позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

Каждые 53 дня Juno проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера. Первый такой пролет с включенным научным оборудованием был осуществлен 27 августа 2016 года.