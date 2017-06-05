Пекин, 5 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало результаты исследования, посвященного проблеме загрязнения воздуха в крупных городах Китая. В ходе исследования было установлено, что главным источником загрязнения воздуха стали автомобильные выхлопные газы.

(сс) 3dman_eu Смог в Шанхае

По состоянию на декабрь 2016 года на территории КНР было зарегистрировано более 295 млн транспортных средств, которые ежегодно выбрасывали в атмосферу до 44,72 млн тонн вредных веществ, что на 1,3% больше по сравнению с 2015 годом, пишет «Чанъе цзинцзи».

По прогнозам экспертов, в 2017 году ситуация будет лишь усугубляться по мере роста общего количества легкового и грузового транспорта. Власти КНР принимают активные меры по улучшению экологической обстановки в ряде регионов, в частности, власти склоняют граждан к приобретению электромобилей и гибридных авто путем снижения налоговой нагрузки и расширения сети электрозаправочных станций.

Анализ источников загрязнения воздуха в 15 крупнейших городах КНР продемонстрировал, что от 13,5% до 41% от общего объема загрязнения приходится на выхлоп автотранспорта. Власти КНР сообщили об усилении надзора за регистрацией автомобильного транспорта, данная мера, по мнению властей, позволит улучшить экологическую ситуацию на севере страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в соответствии с заявлением, размещенным на сайте Китайской ассоциации автопроизводителей, в июле 2016 г. продажи пассажирских автомобилей увеличились на рекордные 23,3% в годовом эквиваленте.