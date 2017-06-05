Ростов-на-Дону, 5 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум.

Ряды футбольного клуба «Ростов» после ухода Курбана Бердыева начали редеть. Но вопреки предположениям, высказанным различными интернет-изданиями ранее, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа теперь стал игроком питерского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, передаёт ИА REGNUM 5 июня.

Fc-rostov.ru Кристиан Нобоа

Автор победного гола в ворота мюнхенской «Баварии» (3:2) перешёл в состав дружины из города на Неве в качестве свободного агента, то есть жёлто-синим прибыли рокировка не принесёт. Соглашение с хавбеком рассчитано на три года.

В свою очередь эквадорец пожелал «Ростову» новых побед и заверил, что навсегда сохранит в память еврокубковые матчи и поддержку болельщиков.

«Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо», — отметил Нобоа.

Напомним, ранее предполагалось, что Нобоа уйдёт вслед за Бердыевым, и что туркменский специалист возглавит тренерский штаб «Рубина». Пока казанский клуб о наставнике болельщиков не информирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , об уходе Курбана Бердыева с поста вице-президента и тренера жёлто-синих официально было объявлено 1 июня. Футбольные фанаты поблагодарили наставника за всё. После этого появилась информация о том, что игроки «Ростова» готовы покинуть донскую команду. В частности, упоминались защитник Сесар Навас и хавбек Кристиан Нобоа. Также заканчивается срок контракта с донской дружиной у форварда Дмитрия Полоза, полузащитника Александра Ерохина, вратаря Сослана Джанаева.

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