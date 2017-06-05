Лондон, 5 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Однако, отмечают журналисты, «намеренно или по стечению обстоятельств, слова, на которые обрушился Трамп, были вырваны из контекста и потому им были неправильно интерпретированы».

Иван Шилов ИА REGNUM США. Мусульмане

Корреспонденты подчеркивают, что «на самом деле Садик Хан призвал лондонцев не беспокоиться, что в городе в ближайшие дни будет большее количество полиции, чем обычно, — это связано с работой по задержанию лиц, причастных к теракту».

«О твитах Трампа мэру британской столицы известно. Но у него есть более важные дела, чем отвечать на записки плохо информированного американского лидера, — цитирует издание одного из представителей администрации Лондона. — Мэр занят работой с полицией, службами экстренной помощи и правительством, чтобы координировать ответ на этот ужасный и коварный террористический акт, совершенный трусами».

«Трамп сделал себе пиар на событии, считают авторы. — И только лишний раз напугал людей, заставил их паниковать, заявив, что лондонская администрация оторвана от жизни, не собирается отвечать жестко на выпад экстремистов».