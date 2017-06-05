Нью-Йорк, США, 5 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Ученые из университета Нью-Йорка (США) заявили о том, что ими разработан препарат, способный подавлять тройного негативного рака молочной железы, являющийся самой агрессивной формой данного заболевания. Об этом сообщает портал Eurekalert.

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Для борьбы с опухолью были использованы антитела, которые «натравливают» иммунитет на раковые клетки. По их словам, препарат во многих случаях справился с задачей подавления рака. При этом отмечалось его стабильное действие на протяжении долгого времени.

Данный препарат используется в рамках так называемой иммунотерапии, на которую медики в последние годы возлагают большие надежды. Один из первых препаратов подобного типа — пембролизумаб. Он оказывает действие не на саму опухоль, а на иммунные клетки, блокируя работу особых белков на их поверхности.

Для проверки эффективности антител ученые набрали две группы добровольцев из числа женщин, которые страдали двумя разными подвидами тройного негативного рака молочной железы. При помощи препарата они попытались остановить рост опухоли.

Эксперименты показали, что антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% в организме примерно 5% женщин из первой группы и 23% женщин из второй группы. Кроме того, удалось остановить рост метастаз в теле 21% женщин из первой группы и 17% женщин из второй группы. После завершения терапии все женщины прожили как минимум на год дольше.

Как утверждают ученые, женский организм хорошо переносит этот препарат — всего у 8% и 12% из групп участниц возникли побочные эффекты, что намного меньше, чем при химиотерапии.