Москва, 5 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Повышение в России пенсионного возраста в краткосрочной перспективе приведет к сбалансированности пенсионного фонда. Об этом в интервью газете «Известия», опубликованном 5 июня, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

IsaacFryxelius Рука старушки

По ее словам, вопрос увеличения пенсионного возраста в России уже назрел. Однако население относится к такой инициативе с недоверием.

«До тех пор пока эту тему обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет, потому что население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за счет граждан», — отметила Голикова.

По ее мнению, говорить стоит именно об увеличении продолжительности трудоспособного возраста граждан, хотя имеет место и рост продолжительности жизни. Конфигурацию повышения пенсионного возраста необходимо выбирать с учетом стратегии развития пенсионной системы в целом.

«А у нас, получается, в публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!», — считает глава Счетной палаты.

Повышение пенсионного возраста в краткосрочном периоде даст улучшение сбалансированности пенсионного фонда, так как пенсионный взнос представляет собой отложенную заработную плату, которая будет выплачена работнику по завершению трудовой деятельности. При этом долгосрочную перспективу необходимо четко просчитать, добавила Голикова.

«И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили», — пояснила она.

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