Москва, 5 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В оздоровительных лагерях Московского региона для детей намерены разработать электронные браслеты, фиксирующие и передающие биометрические данные и местонахождение ребенка через интернет родителям, и 3D-туры по лагерям, чтобы легче было выбрать место для детского отдыха, передавало m24.ru.

Машков Илья Иванович. В пионерском лагере. 1926

Уже в 2018 году в лагере Одинцовского района протестируют пилотный проект с использованием умных браслетов, которые, подобно фитнес-браслету, будут показывать биометрические данные, а также местонахождение ребенка.

«Нужно, чтобы браслет жил на одной зарядке, чтобы нам передавались биометрические данные о действиях ребенка: например, что он бежит, или стоит, или упал. Кроме того, браслет должен сигнализировать о том, что ребенок приближается к опасному месту, оторвался от группы, — отметил глава «Мосгортура» Василий Овчинников.

По его словам, браслет пока в разработке, как только он будет готов — начнутся тесты. Помимо браслетов для детей, родителям намерены создать чат-ботов в мессенджерах, которые будут информировать их о детях, а также напоминать об организации детского отдыха до того, как он начнется.

Для того чтобы помочь родителям и детям выбрать и определиться с местом отдыха, создаются 3D-туры по лагерям. Пока они предлагают возможность заглянуть в столовую или спортзал лагеря, но в дальнейшем функции расширятся.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1июня в Москве заработала программа бесплатного детского отдыха «Московская смена». Ребят могут посещать 266 столичных учреждений, среди которых 132 школы департамента образования, 30 спортшкол департамента спорта и туризма и 104 учреждения департамента труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в столице впервые запущена программа летнего отдыха для детей «КультЛето». Свои двери открыли более 200 культурных центров.