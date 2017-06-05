Челябинск, 5 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Одиночные пикеты против закрытого от общества обсуждения вопросов семейной политики провели 4 июня представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Антиювенальный пикет в Челябинске

Пикеты прошли возле центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Участники демонстрировали плакаты с надписью «Что скрывает новая «Стратегия в интересах детей 2018−2027» — Внедрение финской ювенальной системы?», адресуя к действиям Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, которая в конце мая 2017 года посетила Финляндию для обмена опытом и подписания соглашений в семейной сфере.

Пикетирующие раздавали листовки, в которых говорится о попытке в России кулуарно принять документы по программе «Десятилетие детства». Отмечается, что не проанализированы должным образом результаты «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы». При этом указывается, что эта стратегия стала программой, по которой в России были «внедрены ювенальные технологии, позволяющие изымать детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «разрушена система детских домов и интернатов в угоду приемным семьям и НКО, делающим бизнес на детях», «в учебных заведениях внедряется секс-просвет под видом охраны здоровья детей», «готовится реформа судебной системы с созданием ювенальных судов, после чего ювенальная юстиция по западному образцу в Российской Федерации будет введена окончательно».

Общественники отмечают, что чиновники пытаются представить итоги «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы» позитивными и продолжить тот же курс ещё на 10 лет.

«В настоящее время нашими чиновниками продвигается документ под названием «Стратегия в интересах детей» на 2018−2027 годы. Уже сейчас есть ее название — «Десятилетие детства». Дело в том, что этого документа сейчас нигде нет, люди не могут ознакомиться», — пояснил свою позицию представитель РВС Виталий Лоскутов.

Общественник, говоря о требованиях РВС, отметил необходимость открытого обсуждения с общественностью содержания документа. «Документ должен быть выложен в общий доступ, чтобы можно было сделать его независимую экспертизу», — отметил активист. По его словам, люди обращают внимание на плакат, некоторые подходят и задают вопросы. «Мы рекомендуем им проявлять гражданскую активность, интересоваться этой проблемой, благо у всех есть доступ в интернет», — сказал Лоскутов. Он пояснил, что многие слышали о ювенальной юстиции и интересуются этой темой.

Другой постоянный участник Владимир Петухов раздавал листовки. «В основном люди, конечно, проявляют озабоченность проблемой детства», — отметил активист, признавшийся, что участвует в пикетах далеко не первый раз. По его словам, люди, как правило, не очень информированы о том, что сегодня происходит в семейной политике России, хотя про ювенальную юстицию знают практически все.

«Выйти пришлось потому, что президент наш объявил недавно, что начинается десятилетие детства. Я — родитель и мне не все равно, что это за десятилетие детства. Когда объявляют, что что-то началось, а мы не в курсе, то это вызывает опасения. Прежде у нас никаких десятилетий не объявляли, но ювенальные технологии за это время были внедрены. Сейчас есть подозрение, что технологии будут внедряться еще сильнее, так как за ними стоят те же люди. Например, омбудсмен детский ездила за рубеж, в Финляндию. Потому такое ощущение, что нам в этой стратегии десятилетия внедрят ювенальные технологии. Мы хотим, чтобы люди задумались об этом и имели возможность этот вопрос обсуждать», — пояснила свою позицию проводящая одиночный пикет Мария Выбойщик.

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Требования представителей родительской организации были отображены в листовках — это предоставление открытости при обсуждении семейной политики, необходимость обсуждения с общественностью плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства», открытого и всестороннего обсуждения печальных итогов «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы».

Отметим, активные выступления представителей родительских организаций в России начались практически после того, как детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в России имеются лишь отдельные случаи изъятия детей из семей. Данная информация была подготовлена для доклада президенту РФ Владимиру Путину, который в конце 2016 года поручил «министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации, Уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребёнка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью».

«Подлили масла в огонь» двусмысленные действия Анны Кузнецовой, которая 22−23 мая 2017 года совершила поездку в Финляндию, известную как страну с развитой ювенальной практикой изъятия детей, для обмена опытом. В Хельсинки был подписан Меморандум по взаимодействию в сфере защиты прав детей между Россией и Финляндией. Заключены договоренности о содействии экспертам двух стран, о проведении совместных научно-практических семинаров, выработке совместных планов для проведения мероприятий. Стороны договорились, что уполномоченные России и Финляндии будут «способствовать эффективному осуществлению Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развивать международное сотрудничество в области защиты прав детей».

«Мы с радостью отмечаем, что уполномоченные по правам ребенка России и Финляндии имеют возможность поделиться конструктивными идеями и положительным опытом. Это важно с точки зрения взаимного доверия и взаимодействия», — сообщили по итогам встречи Анна Кузнецова и финского детского омбудсмена Туомаса Курттилы, сообщает kremlin.ru.

Однако эксперты заявляют, что в России сложилась практика изъятия детей, которая говорит о почти до конца оформившейся ювенальной юстиции западного образца. По данным сенатора Елены Мизулиной, только за 2015 год в России было изъято свыше 309 тыс. детей из семей, из которых лишь 13% были признаны безнадзорными.

В Челябинской области также имеют место не единичные факты изъятия детей. Так, 15 мая 2017 года на пресс-конференции в АиФ Уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина заявила о 876 ребенке, помещённом в спецучреждения.

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