Манама, 5 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Бахрейн закрыл воздушное пространство для Qatar Airways — национального авиаперевозчика Катара, сообщает МИД королевства.

Julian Herzog Самолет Boeing 787-8. Qatar Airways

В заявлении отмечается, что Катар продолжает поддерживать международный терроризм. Также, по мнению Бахрейна, Доха действует с целью «свержения законной власти в Бахрейне».

Ранее королевство закрыло с Катаром транспортное, морское и воздушное сообщение. Гражданам Катара в течение двух недель предписано покинуть Бахрейн.

Аналогичные меры после разрыва дипотношений предприняли Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ: дипломаты должны покинуть эти страны в течение 48 часов. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок.

МИД Бахрейна назвал такие действия «грубым нарушением международного права, не считаясь с моральными ценностями и принципами добрососедства».

Также Катар обвиняется в подстрекательстве в СМИ, поддержке терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном. С эмиратом закрыто морское и воздушное сообщение, закрыты пограничные терминалы.