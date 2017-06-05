Пекин, 5 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Власти КНР сообщили об открытии нового железнодорожного маршрута, соединившего китайскую провинцию Хэйлунцзян, расположенную на северо-востоке страны, и Белоруссию. По данным китайской стороны, транспортировка грузов по железной дороге ускорит доставку товаров в Беларусь, как минимум, в два раза.

Wallspaper.ru Железная дорога

Согласно заявлению муниципалитета Харбина, грузовой состав преодолеет расстояние в 10 тыс. км всего за 16 дней. Грузовой поезд, покинувший Харбин в начале июня, достигнет Минска не позднее 17 июня, пишет «Синьхуа».

Первый состав из Китая доставит в Минск 42 контейнера с текстилем и сантехникой, на обратном пути в Китай прибудут белорусские товары, в том числе продукты питания. Ожидается, что в ближайшем будущем аналогичные составы будут транспортировать в Белоруссию товары с высокой добавочной стоимостью, например, электронику.

По словам властей, открытие нового железнодорожного маршрута позволит интегрировать Хэйлунцзян в экономический коридор Китай-Монголия-Россия, который также является частью проекта «Нового шелкового пути».

В настоящее время грузовые составы из Харбина еженедельно отправляются в Гамбург и Екатеринбург. По состоянию на май 2017 года поезда из Харбина совершили 357 рейсов, доставив в Европу более 18 тыс. контейнеров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению Транспортной администрации провинции Сычуань, в 2017 г. более 1 тыс. грузовых поездов доставят грузы из столицы провинции Чэнду в европейские города.